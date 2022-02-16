В Рязани и области QR-коды смогут получать лица с медотводами и антителами

В список получателей QR-кодов в Рязани и области включили людей с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, а также ли с положительным результатом анализа на антитела. Соответствующее распоряжение 16 февраля подписал губернатор Николай Любимов. В силу оно вступит только 21 февраля 2022 года.

Этим же распоряжением глава региона продлил дистанционное обучение в школах Рязани для учеников 5-8 классов. Учиться в онлайн-режиме они будут до 20 февраля, а 21-го уже в школу (читать подробнее).

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