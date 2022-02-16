Власти в 2022 году собираются на улицах Рязани отловить 1380 собак

В течение 2022 года власти Рязани собираются отловить 1380 безнадзорных животных. Речь в первую очередь идет о собаках. Об этом стало известно на заседании Рязанской городской Думы.

Выяснилось, что в 2021 году на территории Рязани отловили 1077 собак, из них 940 после стерилизации вернули на улицы города. Остальные остались в приюте (38) и нашли хозяев (99).

Кроме того, стало известно, что более 5 млн рублей, выделенных из областного бюджета, чиновники не смогли освоить. Причиной тому назвали расторжение контракта с одним из подрядчиков и несостоявшиеся аукционы.

В 2022 году на отлов собак регион выделил 17 млн рублей.

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