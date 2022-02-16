СК: Причину смерти рязанского отшельника, обглоданного кошками, установить невозможно

На фото землянка, в которой проживал отшельник.

Следственный комитет России по Рязанской области получил официальное заключение из бюро судебно-медицинской экспертизы относительно причин смерти отшельника в Спасском районе.

- Причина смерти не установлена в виду гнилостных изменений и скелетирования трупа, - говорится в заключении.

- Оснований для возбуждения уголовного дела нет, - рассказывает старший следователь Рязанского МСО СК России по Рязанской области Оксана Янина. – Прижизненных травм, которые могли бы стать причиной смерти, на теле не обнаружено.

Напомним, что тело мужчины (1949 г.р.) 3 февраля обнаружил егерь в землянке неподалеку от леса Веретье. Последние годы мужчина-отшельник жил с пятью кошками. Домашние животные, лишенные еды, вынуждены были грызть тело своего умершего хозяина.