В Спасском районе в землянке обнаружили труп отшельника, погрызенный кошками

На фото землянка, в которой проживал отшельник.

В четверг, 3 февраля, примерно в два часа дня егерь обнаружил в землянке неподалеку от леса Веретье Спасского района труп мужчины-отшельника (1949 г.р.). Последний порядка тридцати лет проживал вдали от людей. Что заставило уйти мужчину в затвор, местные жители теперь уже припомнить не могут.

- По словам егеря, он был знаком с отшельником. Когда, проезжая мимо, увидел, что из трубы не идет дым - забеспокоился, - рассказывает старший следователь Рязанского МСО СК России по Рязанской области Оксана Янина. – Вошел в землянку и увидел жуткую картину.

Последние годы мужчина-отшельник жил с пятью кошками. Домашние животные, лишенные еды, вынуждены были грызть тело своего умершего хозяина. Судя по всему, скончался отшельник примерно две недели назад.

- Егерь обещал добросить кошек до ближайшего села, - продолжает рассказывать Оксана Янина. – А там уж если прибьются куда-нибудь, выживут.

По факту обнаружения трупа Рязанский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.