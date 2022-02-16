В 2022 году в Рязани появятся еще три новых музея

В 2022 году в Рязани откроются еще три новых музея. Фото: Олег ЗОЛОТО.

В 2022 году в Рязани распахнут свои двери для гостей еще три новых музея, об этом в среду, 16 февраля, сообщила начальник городского управления культуры Евгения Власова на заседании комитета по социальным вопросам гордумы.

В одном из зданий на улице Почтовой разместится музей рязанского хлеба «Мука». Проект еще в 2020 году получил грант в один миллион рублей от Минкульта России. По замыслу создателей, планируется разместить экспозиции, посвященные домашнему быту крестьян, рязанским кондитерам, мировым пряничным традициям, а также экспозицию, рассказывающую о пути хлеба – от освоения сельскохозяйственных культур до минизавода. Предполагается, что будущий музей будет интерактивным.

Недалеко от музея хлеба на той же улице Почтовой появится музей шоколада. О чем будут рассказывать экспозиции культурного учреждения, пока остается загадкой.

Третье культурное учреждение под названием «Избяные заповеди» разместится в одном из зданий на улице Кольцова. Проект в 2021 году получил президентский грант в размере 456 тысяч рублей. Новый музей будет посвящен рязанскому фольклору, ремеслам и народным промыслам.

Сообщается, что все три музея будут частными, они дополнят уже успешно работающие в Рязани Музей истории рязанского леденца, Музей шоколада и Музей холодного оружия.