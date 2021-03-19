Мука и тряпки: в Рязани откроют еще два частных музея.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В 2021 году в Рязани откроют еще два частных музея, сообщают «РВ». Называться они будут «Мука» и «Шили-были».
Как отметило издание, будущие музеи стали победителями конкурса и получили по 1 миллиону рублей в качестве грантов.
Известно, что музей «Мука» расположится в доме №55 по улице Почтовой. Гостям города там расскажут об истории производства и продажи хлеба в конце XVIII – начале XX веков.
Музей представит следующие экспозиции:
- Русская изба (домашний быт крестьян);
- Кондитерская на Почтовой» (о кондитерах Рязани 19 века);
- Хлебная площадь (погружение в мир купеческого прошлого);
- Рязанская булочная (реконструкция булочной советского времени);
- Путь хлеба (от освоения сельскохозяйственных культур до минизавода);
- Мировые пряничные традиции.
Что касается музея «Шили-были», то он расположится в доме №40 корпус 1 по Первомайскому проспекту, и будет посвящен лоскутному шитью.
Отметим, что в Рязани семь частных музеев. Самые успешные - музей леденца, музей шоколада и музей холодного оружия.
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