13 стерлядок на 60 тысяч рублей: под Рязанью осудили браконьера-багрильщика. Фото: Павел КЛОКОВ

В Рыбновском районе осудили 45-летнего рязанца, обвиняемого в незаконной добыче рыбы, сообщает Рязанская транспортная прокуратура.

Мировой судья установил, что мужчина вышел на лед Оки в Рыбновском районе и с помощью самодельной багрильной конструкции выловил 13 штук стерляди, причинив ущерб государству на сумму 60 тысяч рублей.

«Вину в совершении преступления обвиняемый не признал, а причиненный ущерб не возместил», - говорится в сообщении.

С учетом позиции прокуратуры, данных о личности подсудимого, суд назначил виновному наказание в виде 360 часов обязательных работ. Кроме того, браконьеру придется и возместить ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что у рязанского браконьера изъяли 29 кг промысловой рыбы – 22 карасика и 20 лещей. Ущерб – 21 тысяч рублей (читать подробнее).

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