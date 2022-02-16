13 стерлядок на 60 тысяч рублей: под Рязанью осудили браконьера-багрильщика.
Фото: Павел КЛОКОВ
В Рыбновском районе осудили 45-летнего рязанца, обвиняемого в незаконной добыче рыбы, сообщает Рязанская транспортная прокуратура.
Мировой судья установил, что мужчина вышел на лед Оки в Рыбновском районе и с помощью самодельной багрильной конструкции выловил 13 штук стерляди, причинив ущерб государству на сумму 60 тысяч рублей.
«Вину в совершении преступления обвиняемый не признал, а причиненный ущерб не возместил», - говорится в сообщении.
С учетом позиции прокуратуры, данных о личности подсудимого, суд назначил виновному наказание в виде 360 часов обязательных работ. Кроме того, браконьеру придется и возместить ущерб.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее сообщалось, что у рязанского браконьера изъяли 29 кг промысловой рыбы – 22 карасика и 20 лещей. Ущерб – 21 тысяч рублей (читать подробнее).
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