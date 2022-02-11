22 карасика и 20 лещей: у рязанского браконьера изъяли 29 кг промысловой рыбы.

Росрыболовство сообщило подробности задержания браконьера в Пронском районе Рязанской области с незаконным уловом. По данным инспекторов, мужчина еще 18 октября 2021 года на реке Проне в городе Новомичуринск ловил рыбу ставной сетью.

К моменту прибытия рыбоохраны непуганый браконьер успел выловить 53 экземпляра промысловой рыбы:

- 20 лещей;

- 11 густер;

- 22 карася.

Общий вес незаконного улова - 29 кг. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 21 тысячу рублей.

Ранее полицейские рассказали, как устроили засаду и задержали браконьера с поличным (читать подробнее).

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