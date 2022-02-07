Под Рязанью браконьер выловил сетями 29 кг промысловой рыбы. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Пронском районе с поличным задержали браконьера, которого подозревают в ловле рыбы в реке Проне. Полицейские изъяли у мужчины сеть и более 29 кг рыбы.

Установлено, что еще в октябре 2021 года, до ледостава, оперативники во время проверки акватории Прони в окрестностях Новомичуринска обнаружили в воде рыболовную сеть.

На берегу тут же создали пункт скрытого наблюдения, и через некоторое время заметили рыбака, который приехал вытащить сеть с уловом. Браконьера задержали, а из его сетей извлекли 29 кг промысловой рыбы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Браконьер может попасть в колонию на срок до двух лет.

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