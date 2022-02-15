Рязанца, пытавшегося зарезать супругу, отправили в колонию на 8,6 лет

15 февраля в Кораблине осудили 43-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.
Следователи Кораблинского МСО и суд установили, что вечером 22 ноября 2021 года на улице одного из сел Кораблинского района между бывшими супругами произошел конфликт. Во время прогулки пьяный мужчина набросился на женщину с ножом, нанес ей множество ран, а потом стал душить. Только вмешательство кочегара, возвращавшегося с работы, позволило избежать трагедии (читать подробнее).
Приговором суда виновному назначили наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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