«Только не режь меня»: чтобы не быть убитой, рязанка согласилась на условия бывшего мужа, но было поздно

Бросив на месте преступления нож, мужчина два дня скрывался, ночуя под мостом.

Вечер 22 ноября чуть было не закончился убийством 35-летней женщины в одном из селений Кораблинского района. Если бы не случайный прохожий, трагедии было бы не избежать… А началось все с ссоры бывших супругов.

43-летний Игорь Митрофанов жил с Ольгой* много лет, воспитывали сына, которому недавно исполнилось 17 лет. Из-за бесконечных пьянок и тунеядства мужа, в октябре 2021 года развелись. Брак расторгли, но жить продолжали вместе. Некуда было деваться.

Все это время мужчина пытался заново построить отношения с Ольгой, неоднократно с ней разговаривал, но она всячески от него отстранялась.

Вечером 22 ноября девушка взяла свою собачку по кличке Филипп и пошла погулять. Бывший муж хотел пойти с ними, но Ольга от его сопровождения отказалась: «Нечего со мной ходить».

Минут через двадцать Игорь принял очередную порцию алкоголя и побежал за Ольгой. При этом захватил с собой кухонный нож.

Он догнал ее, снова просил поговорить с ним, но девушка была неумолима: «Ты мне больше никто, даже близко ко мне не подходи».

— Мужчина достал нож, повалил женщину и стал наносить ей удары в область живота и груди, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — Пострадавшая понимала, что сейчас может умереть, и чтобы остановить бывшего мужа, стала говорить, что согласна с ним жить…

«Поздно уже!» - бросил мужчина и продолжил резать женщину. В какой-то момент ей удалось вырвать у него нож, при этом порезав себе руки, но бывший супруг схватил ее за шею и стал душить.

В это время с работы возвращался местный истопник. Он услышал лай собачки и визг. Ему показалось, что визг детский. На эти звуки кочегар и пошел.

— Он не видел в темноте, кто лежит, но видел мужчину, который на ком-то сидел, — продолжает следователь. — Прохожий пошел к ним, кричал, и наш подозреваемый, видимо, перепугался, и побежал.

Кочегар завел девушку к ней домой, вызвал «скорую» и полицию. Сейчас она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

А ее бывшего мужа нашли через два дня. Все это время он скрывался у реки, ночевал под мостом и питался грибами. Когда его завели в кабинет к следователю, из карманов высыпали несколько сыроежек…

*Имена и фамилии изменены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!