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Общество15 февраля 2022 13:17

Загрязнителей рязанской канализации поставят на счетчик

Вердикт Арбитражного суда открыл возможность для введения в Рязани нормативов на стоки промышленных предприятий
Источник:kp.ru
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Завершилось судебное разбирательство между администрацией Рязани, МП «Водоканал города Рязани» и рязанскими очистными сооружениями, находящимися на балансе АО «РНПК». Запредельно грязная канализация заставила последних через арбитраж добиваться от чиновников установления нормативов на поступающие в систему водоотведения стоки. Суд встал на сторону блюстителей экологического порядка.

Теперь дело за горадминистрацией, которая может принять нормативы уже в ближайшем будущем. К чему это приведет? К тому, что расположенным в черте Рязани опасным производствам придется или сокращать стоки в городскую канализацию, или строить свои локальные очистные сооружения, или платить штрафы в муниципальную казну. Простым гражданам это принесет долгожданное избавление от одного из источников неприятного запаха в городе. Протекающие под ногами горожан нечистоты станут меньше выделять сероводорода и аммиака.

В ближайшие дни «КП-Рязань» опубликует подробности судебной тяжбы, а также нормативы по веществам-загрязнителям в стоках, которые предлагается установить.