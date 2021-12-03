Канализационный дух Рязани

Сероводород тяжелее воздуха, поэтому он не поднимается в атмосферу, а концентрируется в приземном слое, там, где живут люди.

В публикации от 24 ноября «Будут ли введены в Рязани нормативы на сбросы в городскую канализацию?» редакция «КП-Рязань» сообщала читателям о запросе, который касался работы очистных сооружений города Рязани. В письме мы просили озвучить информацию о канализационных стоках, поступающих на очистку. Редакции предоставили данные по мониторингу городской канализации за последние 5 лет. Выполняя журналистский долг, мы спешим поделиться с читателями полученной информацией.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРЕВЫШЕНИЙ

Оказалось, что городские стоки – это совсем не безобидная смесь органических отходов бытовой жизнедеятельности. В рязанской канализации давно прописались сульфиды, азот аммонийный, фенолы, цинк, железо, нефтепродукты и т. д. Причем с постоянным превышением ПДК. Например, за пятилетний период наблюдений 326 раз выявлялось превышение предельной концентрации по содержанию в стоках азотсодержащих соединений. Для понимания, это практически все пробы, которые были в данный период произведены. Только в 2017 году несколько раз удавалось зафиксировать содержание азотных загрязнителей на предельно установленном уровне 50 мг/куб. дм. В остальные годы – самым минимальным был показатель 59,5 мг/куб. дм. При этом в отдельные дни превышения достигали запредельных значений – до 159 мг/куб. дм. И такая же картина складывается почти по всем загрязнителям. Как со всем этим справляются рязанские сети водоотведения, что творится в подземельях Рязани, остается только догадываться.

ГРЕМУЧАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СМЕСЬ

Однако один загрязнитель канализации шокировал особо. Очевидно, ввиду исключительной опасности, его за пять лет замеряли на входящих в очистные сооружения стоках 3162 раза. И ни разу не смогли выявить соответствия ПДК, только хроническое нарушение. Это сульфиды – серосодержащие вещества, источник неприятного запаха сточных вод, сырье для образования ядовитого сероводорода. От замера к замеру, изо дня в день, их концентрация в городских стоках меняется. При нормативе в 1,5 мг/куб. дм, выявленный за 5 лет минимум составил 1,6 мг/куб. дм, а вот максимальное содержание достигало 6,6 мг/куб. дм. То есть содержание сульфидов в канализации не просто превышено, оно регулярно превосходит установленную для них предельную концентрацию в разы.

Такое загрязнение канализации сульфидами просто не могут произвести обычные бытовые стоки, очевидно, здесь замешаны и промышленные предприятия. Незаконный слив в сети водоотведения отходов с рязанских производств может приводить к постоянному, подчас критическому превышению ПДК. Кроме того, концентрацию сульфидов в канализации увеличивает бескислородная среда, в условиях которой сточные воды транспортируются по коллекторам большой протяженности.

ИСТОЧНИК СМРАДА ПОД НОГАМИ РЯЗАНЦЕВ

Последствия от превышения предельно допустимых норм могут быть гораздо опаснее, чем кажутся на первый взгляд. Сульфиды разъедают инженерные сети, ускоряя старение и без того изношенной городской сети водоотведения. Губят биологический ил на очистных сооружениях. Но главную опасность они представляют для человека. Дело в том, что ПДК на уровне 1,5 мг/куб. дм было установлено не случайно. Если концентрация сульфидов в воде превышает этот норматив, то ионы серы пытаются соединиться с ионами водорода, образуя сероводород. Это токсичный газ третьего класса опасности, воздействующий на нервную систему. Сероводород тяжелее воздуха, поэтому концентрируется в приземном слое. Человеческие рецепторы ощущают его тухлый запах только когда концентрация газа в воздухе превышает 0,008 мг/кубометр. Кстати, именно этот показатель определен в качестве основания для проведения границы санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий. Концентрация сероводорода в воздухе 1400 мг/кубометр является смертельной для человека.

ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова» разработала специальную методику пересчета объемов сульфидов в стоках в объемы выделяемого сероводорода в условиях канализации. Методика применялась и в Рязани. Дело в том, что сероводород способен выделяться из воды, поэтому процессы его образования протекают по всему периметру сетей водоотведения. При среднемесячной массе сульфидов, поступающих из городской канализации на очистные сооружения, в размере 162 килограммов (подтверждается замерами), объем выделяемого сероводорода в подземных коммуникациях МП «Водоканал» может создавать сумасшедшую концентрацию ядовитого газа порядка 200 000 мг/кубометр. Напомним, человек умирает всего при полутора тысячах. То есть Рязань давно живет на таком же пороховом погребе, что и ростовская Дмитриадовка, где подобными концентрациями сероводорода весной этого года отравились рабочие.

СПАСАТЬ ГОРОЖАН ПРИХОДИТСЯ ЧЕРЕЗ СУД

Куда девается отравленный воздух? Ищет пути выхода из канализации на дневную поверхность, где смешивается с атмосферным воздухом и в итоге попадает в легкие рязанцев. Многолетние замеры на очистных сооружениях подтверждают, что городские стоки запредельно грязные, сероводород выделяется под землей в огромных концентрациях.

Что нужно делать в первую очередь? Вести учет выделений опасного газа во всей сети водоотведения, а не только локально, на входе стоков в очистные сооружения. Городским властям и МП «Водоканал» нужно вместе проанализировать все возможные источники поступления в бытовую канализацию запредельных доз сульфидов, азота, фенола и прочих загрязнителей, в диалоге с промышленными предприятиями Рязани настоять на строительстве ими у себя локальных очистных сооружений. В итоге, привести содержание загрязнителей в канализации в жесткие нормативы.

Именно это предлагают сделать рязанские очистные сооружения, однако сейчас почему-то вынуждены отстаивать свою инициативу в Арбитражном суде Рязанской области. Предложение ввести нормативы загрязнения стоков, приходящих на очистку, встретило неожиданное отторжение у чиновников. Вместо того, чтобы добиться соблюдения норм экологичности городской канализации, они решили всячески отбиваться от спасительной для горожан инициативы.

В заложниках тем временем остаются полмиллиона рязанцев, которые в любой момент рискуют стать жертвами залпового выброса из канализации ударной дозы сероводорода.

ПОДРОБНОСТИ

ОТКУДА В КАНАЛИЗАЦИИ ФЕНОЛ И МЕТАЛЛЫ?

Данные мониторинга сточных вод, поступающих на очистные сооружения, показал содержание неестественных бытовых стоков веществ. В частности, концентрация фенолов составляет до 0,375 мг/куб. дм (при ПДК 0,250), цинка – до 2,3 мг/куб. дм (при ПДК 1,0), железа – 3,6 мг/куб. дм (при ПДК 3,0). По мнению химиков, присутствие в канализации подобных загрязнителей может быть результатом сбросов промышленных стоков с объектов металлообрабатывающего и кожевенного производств.