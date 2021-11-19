Будут ли введены в Рязани нормативы на сбросы в городскую канализацию?

О реальном состоянии городской канализации и протекающих там стоках первыми узнают люди, которые там работают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе в Арбитражном суде Рязанской области состоялись слушания сразу по двум заявлениям АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» к горадминистрации и муниципальному «Водоканалу». Суть претензий нефтяников проста: они просят ввести нормативы допустимого содержания вредных веществ в поступающих на очистные сооружения стоках.

СТОКИ С НАРУШЕНИЯМИ

Напомним читателю, что расположенные в Турлатове очистные сооружения, на которые приходят все канализационные стоки Рязани, находятся на балансе нефтезавода, который обслуживает их и поддерживает в работоспособном состоянии. С момента ввода в эксплуатацию в 1957 году они ни разу не останавливались. Но город тем временем рос, менялись стоки – в количественном и качественном выражении. И вот наступил момент, когда состав и объемы поступающих на очистные бытовых и хозяйственных стоков стали угрожать работе всей системы водоотведения. После установки счетчиков в квартирах и домах рязанцев «Водоканал» столкнулся с проблемой концентрирования канализации, поскольку горожане стали экономнее расходовать воду. Содержание загрязняющих веществ в единице стоков возросло, что не замедлило отразиться на долговечности и целостности подземных трубопроводов и канализационных станций, а в итоге создало проблемы и для очистных сооружений.

Сегодня 85% приходящих на очистные стоков поступает из канализационных сетей МП «Водоканал города Рязани», еще 15% - напрямую от ряда предприятий Южного промузла. После очистки обеззараженные сточные воды перемещаются в реку Листвянку. В сутки из одних только сетей МП «Водоканал» на очистные сооружения приходит до 210 тысяч кубометров сточных вод. Каждый час поступает порядка 8,5 тысяч кубометров.

Между РНПК и рязанским «Водоканалом» заключено давнее соглашение, по которому производятся очистные работы. Согласно установленному законодательству на входе происходят замеры содержащихся в канализации вредных веществ, и это нормально. В последние годы эти замеры стали с завидной регулярностью показывать превышение ПДК по вредным веществам в поступающих сточных водах. То есть городская канализация действительно становилась все грязнее. Какими бы технологичными ни были очистные сооружения, всем понятно, что они не могут очистить абы какое загрязнение. Есть предел, где даже технологии бессильны. Вот к этому пределу нынешние стоки из сетей «Водоканала» и подвели очистные сооружения Рязани – они перестали справляться со столь грязной канализацией. А сердце очистных сооружений – это не только железо и технологии, это – живые микроорганизмы – биологически активный ил, который необходимо всегда поддерживать в живом состоянии.

Сложилась удивительная ситуация, когда абоненту - в данном случаем это МП «Водоканал» - можно поставлять на очистные сооружения сточные воды любого состава, а очистным сооружениям, в свою очередь, можно выпускать в природу только воду, соответствующую установленным нормативам. Справедливо, когда нормативы предъявляются и к поступающей на очистные канализации, только так может работать вся система водоотведения. Однако этих нормативов, позволяющих эффективно работать очистным сооружениям, в Рязани в настоящее время нет.

НЕ ДАДИМ СБЕРЕЧЬ КАНАЛИЗАЦИЮ И РЕКУ!

Отсутствие каких-либо ограничений на сброс загрязнений в городскую канализацию привело к тому, что в нее стали сбрасывать что попало. Помимо домохозяйств, охотно засоряющих стоки тоннами туалетной бумаги, к сетям водоотведения безнаказанно подключились многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, которые сбрасывают туда по сути производственные стоки. Напомним, что локальные очистные сооружения на заводах и фабриках города отсутствуют, требования к их строительству никем не предъявляются, а добровольно тратиться на экологию никто не хочет. В итоге смесь бытовых и промышленных стоков попадает на очистные сооружения в Турлатове, разрушая сами сети и превышая все разумные ПДК.

И вот компания, управляющая очистными сооружениями АО «РНПК» обращается в МП «Водоканал» с предложением подписать допсоглашение к договору, в котором вводится понятие нормативов на входящие канализационные стоки. И одновременно выходит на горадминистрацию с инициативой установить и согласовать нормативы для всех абонентов централизованной системы водоотведения. Однако, к своему удивлению, получает синхронный отказ. МП «Водоканал» просто не хочет ничего подписывать, его и так все устраивает, а мэрия ссылается на отсутствие результатов исследования поступающих на очистные сточных вод, хотя все данные замеров были предоставлены. Удивительно, что своих данных о составе сточных вод у «Водоканала» практически нет, что за адская смесь протекает под городом, становится понятным только на очистных.

Тем не менее, РНПК предлагает использовать данные с двух пунктов замера качества сточных вод. Помимо давно действующего поста на очистных сооружениях, силами «Водоканала» брать пробы также на подведомственном им объекте - канализационном колодце Х-38 - последнем перед попаданием стоков на очистку. Так картина будет объективной: канализацию на выходе из сетей замеряет «Водоканал», на входе в очистные замеряет РНПК, результаты сравниваются. Однако все равно отказ, на все отказ.

ОСИНОЕ ГНЕЗДО ИНТЕРЕСОВ

Естественным образом предложения нефтяников уже в виде заявлений перекочевали в Арбитражный суд, где чиновникам придется мотивировать причины своего отказа в установлении нормативов качества для поступающих на очистные сооружения сточных вод. О причинах такого упорства со стороны мэрии и муниципального предприятия остается только гадать. Можно предположить, что наличие подобных нормативов приведет к необходимости модернизировать изношенные сети водоотведения, оснастить их дорогостоящими приборами учета, ежедневно тратиться на анализы состава сточных вод. Все это деньги и ответственность. Зачем это делать, когда многие годы обходились при помощи «авось»?

Но истинная причина, как кажется, кроется глубже банальной городской канализации. Нормативы, за которые ратует РНПК, относятся, разумеется, не к бытовым, а в первую очередь к коммерческим стокам. Не домохозяйства ограничат в выбросах туалетной бумаги, а прежде всего крупным промышленным предприятиям по сути запретят выбрасывать в канализацию неочищенные стоки. А это уже игра с высокими ставками. За такое соглашение рязанская бизнес-элита может попытаться и мэра заменить. Ведь как можно выполнить нормативы по выбросам в сети водоотведения фенола, например, (превышение его содержания в городской канализации показали независимые замеры лаборатории ЦЛАТИ в начале 2021 года), если на производстве его выделяется столько и не меньше, а гадость эту нужно куда-то срочно деть.

Если принявший на себя обязательства по выполнению нормативов «Водоканал» начнет производить ежедневные замеры состава стоков от каждого промышленного предприятия в рязанскую канализацию, какие заоблачные штрафы придется платить? Или сразу строить локальные очистные сооружения? Тем более что на такие загрязнители, как фенол, нормативы вообще могут не распространяться - такого загрязнителя в городских сетях водоотведения вовсе быть не должно. Но сейчас он там есть, и какое-то предприятие (предприятия) его туда безнаказанно сбрасывает.

О том, что промышленникам и городским чиновникам выгодно подобное положение вещей, говорит и то, как выполняется один немаловажный пункт Договора 2003 года между МП «Водоканал» и АО «РНПК» об очистке городских стоков. В пункте 1.1. в частности значится, что очистные сооружения принимают стоки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании трехсторонних договоров между МП «Водоканал», АО «РНПК» (как собственником очистных) и самим абонентом (коммерческой фирмой). Так вот за 18 лет ни одного такого договора заключено не было. Почти два десятилетия сотни рязанских предприятий безо всякой ответственности сбрасывают в городскую канализацию все, что вздумается. Не пора ли навести с этим порядок?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чтобы разобраться в нынешнем составе сточных вод городской канализации и узнать по каким веществам происходят регулярные превышения ПДК, мы направили соответствующие запросы на очистные сооружения с просьбой открыть данную информацию общественности. Мы надеемся, что предприятие проявит гражданскую сознательность и предоставит данные проводимых анализов на суд горожан.