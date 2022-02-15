Более 2,5 тысяч рязанцев с коронавирусом «отловили» в пунктах экспресс-тестирования

В шести пунктах бесплатного экспресс-тестирования в Рязани проверились более 18 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

По состоянию на 14 февраля у более 2,5 тысяч рязанцев обнаружили положительную реакцию на коронавирус.

«В случае положительного результата теста и признаков ОРВИ, необходимо вернуться домой и вызвать врача из поликлиники. Если болезнь протекает бессимптомно, то нужно позвонить в свою поликлинику и открыть больничный лист дистанционно. Сделать это можно по единому номеру 122», - сообщает минздрав.

Напоминаем, где расположены бесплатные пункты экспресс-тестирования на COVID-19 в Рязани: адреса и график работы (читать подробнее).

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