Определился список вакансий Рязани, где предлагают зарплату от 90 и от 150 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Определился список профессий, где в Рязани можно зарабатывать от 150 тысяч рублей. По данным специалистов SuperJob, в феврале 2022 года в Рязани больше всего готовы платить программисту «1С». Его зарплата при гибком графике работы составит от 150 тысяч рублей. Но соискателю необходимо иметь опыт программирования, а также опыт групповой разработки.

Отметим, что есть вакансии в Рязани, где программисту «1С» готовы платить лишь от 100 тысяч рублей. Соискателю придется дорабатывать и обновлять конфигурации, а также писать инструкции для пользователей.

Кроме того, зарплату от 100 тысяч рублей в Рязани готовы платить начальнику производственного цеха и региональному менеджеру розничной сети. В первом случае у соискателя должно быть высшее образование и опыт работы на руководящих должностях от пяти лет. Работодатель обещает бесплатные комплексные обеды и полдники. Во втором случае - кандидат на должность должен иметь «релевантный опыт работы от одного года» и знать основные технические характеристики и требования к помещениям. В качестве «плюшек» компания обещает компенсацию топливной карты и мобильной связи, а также ежемесячные и ежеквартальные бонусы.

От 90 тысяч рублей в Рязани может зарабатывать менеджер по закупкам.

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