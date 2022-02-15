На трех улицах Рязани 15 февраля отключат электричество

Во вторник, 15 февраля на трех улицах Рязани в Солотче отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – замена трансформатора.
15 февраля с 10:00 до 15:00 электричества не будет в Солотче по следующим адресам:
- улица Владимирская, дома с №1 по №79;
- улица Зеленая, дома с №20 по №26;
- улица Сосновая, дома с №3 по №23.
Меняют трансформатор специалисты муниципального предприятия РГРЭС.
Ранее «КП-Рязань» сообщала, что 15 февраля без электричества останутся 37 населенных пнуктов в девяти районах Рязанской области (смотреть список и график отключения).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!