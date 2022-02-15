На трех улицах Рязани 15 февраля отключат электричество

Во вторник, 15 февраля на трех улицах Рязани в Солотче отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – замена трансформатора.

15 февраля с 10:00 до 15:00 электричества не будет в Солотче по следующим адресам:

- улица Владимирская, дома с №1 по №79;

- улица Зеленая, дома с №20 по №26;

- улица Сосновая, дома с №3 по №23.

Меняют трансформатор специалисты муниципального предприятия РГРЭС.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, что 15 февраля без электричества останутся 37 населенных пнуктов в девяти районах Рязанской области (смотреть список и график отключения).

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