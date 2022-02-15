В девяти районах Рязанской области 15 февраля отключат электричество.

15 февраля 2022 года в девяти (9) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Михайловский район:

- деревня Прудские Телятники — с 14:00 до 17:00;

- село Зарчеье-1 — с 12:00 до 15:00;

- село Грязное, село Щетиновка, село Большое Свистово, деревня Федоровка — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Желудево, село Сановка, деревня Ибредь, село Сасыкино — с 13:00 до 17:00;

- село Крутицы — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- село Волынь, деревня Слобода, деревня Марково, деревня Ахмылово, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Костино», село Бортное, деревня Подлуг, деревня Кривоносово — с 13:00 до 15:05;

- село Ногино — с 10:00 до 16:00.

Рязанский район:

- деревня Деулино — с 10:00 до 16:00.

Старожиловский район:

- деревня Хрущево, поселок совхоза имени Ленина, деревня Старые Бобровники, деревня Пожогино, деревня Поповичи, деревня Нелина Слобода — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- деревня Бучалы, деревня Елизаветино, деревня Добрая Слобода, деревня Марфина Слобода — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Заречье, поселок Садовая — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Неверово, деревня Гаврино, деревня Часлово — с 09:00 до 17:00.

Милославский район:

- село Спасское — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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