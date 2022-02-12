В подвале на Советской Армии обнаружен разложившийся труп молодого человека

Фото: Иван МАКЕЕВ,

10 февраля в подвале одного из многоэтажных домов на улице Советской Армии в Рязани рабочие обнаружили труп молодого человека. Тело пролежало несколько дней и подверглось довольно сильным гнилостным изменениям.

Прибывшие на место сотрудники полиции и Следственного комитета нашли в кармане у погибшего паспорт на имя жителя Новомичуринска 1993 года рождения.

Известно, что ранее мужчина был судим и имел склонность к бродяжничеству. Видимых следов смерти криминального характера на его теле не обнаружено.

По данному факту Железнодорожный МСО города Рязань СУ СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.