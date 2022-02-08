Горадминистрация и епархия заключили мировое соглашение по делу о передаче рязанской школы

Администрация Рязани и епархия заключили мировое соглашение по делу о передаче школы №6. Об этом сообщает издание Vidsboku.

По данным наших коллег, чиновники уже направили в 20 Арбитражный апелляционный суд, расположенный в Туле, заявление об утверждении соглашения. Издание уточняет, что решение отказаться от иска принято в связи с планами администрации построить новое здание для образовательного учреждения.

4 июня Арбитражный суд Рязанской области вынес решение, согласно которому отказ городской администрации передать в собственность РПЦ двухэтажного здания на улице Семинарской - незаконным. Естественно, что такое решение не могло не взбудоражить общественность. Родителям учеников оно показалось, мягко говоря, странным, и это довольно редкий случай когда муниципальная власть оказалась с ними согласна. Очередное судебное заседание должно было пройти в Туле 8 февраля.