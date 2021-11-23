Судьба школы №6 города Рязани решится в декабре

23 ноября 20-й арбитражный апелляционный суд (г. Тула) вновь отложил рассмотрение дела о передаче здания школы №6 с углубленным изучением французского языка города Рязани в собственность Рязанской епархии. Судебное заседание отложено до 16.00 22 декабря 2021 года.

Ранее Арбитражный суд Рязанской области встал в имущественном споре между администрацией Рязани и епархий на сторону духовенства. Представители муниципальной власти обжаловали это решение.

Напомним, что школа №6 – одно из старейших учебных заведений Рязани и единственное с углубленным изучением французского языка. Администрация города предлагала епархии равноценные здания в областном центре в обмен на здание школы №6, но по каким-то причинам епархия на обмен пока не соглашается.