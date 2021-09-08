Рассмотрение апелляции мэрии Рязани по делу школы №6 отложили до октября

8 сентября в 20-м арбитражном апелляционном суде, находящемся в Туле, состоялось первое заседание по жалобе мэрии Рязани на решение суда о передаче здания школы №6 епархии РПЦ. На заседании решили отложить рассмотрение дела до 11 октября.

Русская православная церковь заявила свои права на дом №6 по улице Семинарской, так как оно было построено в 1812 году как жилище для проживания воспитанников духовной семинарии. Мэрия не согласилась передавать здание в собственность епархии, после чего та через арбитраж добилась, чтобы отказ признали незаконным (читать подробнее).

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