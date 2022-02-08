Губернатор Николай Любимов назвал бредом ответ врачей рязанской поликлиники №11

Фото: Правительство Рязанской области.

Во вторник, 8 февраля, заседание Правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов начал с разбора ситуации в области здравоохранения.

В последние недели наблюдается резкий рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. При этом многие рязанцы просто не могут дозвониться в свои поликлиники или сталкиваются с некомпетенцией врачей.

Глава региона привел несколько вопиющих примеров. Так, люди не могли дозвониться в регистратуру поликлиник №№ 4 и 6. Не смогли это сделать и специалисты единого Call-центра.

Два «ярких» случая, озвученных главой регионе, относились к работе рязанской поликлиники №11.

В медучреждении зарегистрировали звонок одной из жительниц Рязани, но перезвонили и сказали, что врач придет не раньше марта!!!

- Это вообще бред… Как это так - не раньше марта? Кто так вообще людям отвечает? – справедливо возмутился Николай Викторович.

Вторая ситуация связана с ответом врача о наличии бесплатных лекарств.

- Бесплатных лекарств от коронавируса нет и не будет, - заявил пациенту сотрудник поликлиники.

- Почему каждый у нас говорит то, что думает, а не то, что есть на самом деле? - в недоумении развел руками Николай Любимов. - Коллеги из минздрава, разберитесь, пожалуйста, по каждой ситуации. Недопустимо так работать с людьми.

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