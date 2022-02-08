Поликлиники Рязани начали оформлять больничные без посещения врача

С понедельника, 7 февраля, поликлиники Рязани приступили к дистанционному оформлению больничных листов. Об этом сообщил глава региона Николай Любимов на заседании правительства.

Листки нетрудоспособности без посещения врача открывают пациентам с симптомами ОРВИ и больным с подтвержденным коронавирусом. Заявки принимают как по номерам телефонов поликлиник, так и по единому номеру 122.

«Уверен, что такая мера хоть немного, но разгрузит амбулаторное звено и позволит людям, у которых есть первые признаки заболевания, лишний раз не ходить в больницу, тем более что они сейчас действительно испытывают колоссальную нагрузку», - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что возможность получить больничный без визита к врачу будет очень востребована у жителей Рязани и привел примеры ОКБ и 11 городской поликлиники, где за сутки уже открыли более 150 дистанционных листков нетрудоспособности. Поэтому важно, чтобы эта система работала четко.

«Прошу Минздрав взять под контроль этот вопрос. Каждый человек должен дозвониться и получить необходимую помощь», - подчеркнул Любимов.