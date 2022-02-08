Рост числа пациентов рязанских ковид-госпиталей приостановился

В Рязанской области впервые с конца января приостановился рост числа пациентов ковид-госпиталей. В амбулаторных условиях по состоянию на вечер 7 февраля продолжали находиться 620 человек с коронавирусной инфекцией.

«В тяжелом состоянии – 70 человек, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщает опергруппа со ссылкой на данные регионального минздрава.

В состоянии средней тяжести тем временем находятся 446 пациентов. Еще у 105 человек специалисты оценивают состояние как удовлетворительное.

Те, кто болеет в легкой форме, то есть без госпитализации, в этой статистике не учитываются.

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