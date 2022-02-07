О пользе компрессионного белья при COVID-19 заявили рязанские ученые

Компрессионное белье нашло свое применение для людей с коронавирусной инфекцией. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ношение компрессионного белья снижает летальность и риск образования тромбов у пациентов с COVID-19. К такому выводу пришли специалисты Рязанского государственного медицинского университета.

Тромбозы при коронавирусе связывают с тем, что пациенты вынуждены долго лежать на фоне высокой температуры и воспалительных процессов. Чаще всего страдают вены нижних конечностей. Именно поэтому врачи назначают антикоагулянты, которые разжижают кровь, однако многим они противопоказаны.

Суть исследования РязГМУ состоит в том, что в дополнение к антикоагулянтной терапии ученые одели около 150 пациентов «красной зоны» Областной клинической больницы в компрессионный трикотаж:

«В стационаре при использовании таких средств общая летальность снизилась с 17% до 9%, то есть, практически в 2 раза, а частота развития венозных тромбозов снизилась с 9% до 1,5%, то есть, практически в 6 раз», - сказал проректор вуза, президент ассоциации флебологов России, профессор Игорь Сучков «Интерфаксу».

Исследование проводилось летом-осенью 2021 года. Описанный учеными эффект может быть полезен для людей с противопоказаниями к лечению антикоагулянтами. Например, с язвой желудка и заболеваниями толстой кишки, когда высок риск кровотечения.