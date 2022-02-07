По делу об утонувшем в Рязанской области ребенке будут судить его отца

До суда дошло уголовное дело о гибели ребенка на водоеме в селе Новоселки Кадомского района.

До суда дошло уголовное дело о гибели ребенка на водоеме в селе Новоселки Кадомского района. По статье «Причинение смерти по неосторожности» будет отвечать его отец, который оставил шестилетнего мальчика без присмотра.

Этот случай произошел 21 ноября 2021 года. 32-летний мужчина на 1,5 часа уехал в райцентр за покупками, в том числе за алкоголем, не озаботившись даже тем, чтобы за сынишкой кто-нибудь присмотрел. В результате малыш отправился гулять к местному пруду Машковка, вышел на лед и провалился.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд», - сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

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