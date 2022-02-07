7 февраля в Рязанской области выявили 1270 новых случаев коронавируса

В понедельник, 7 февраля, в Рязанской области выявили 1270 новых случаев COVID-19. Это немного меньше, чем днем ранее. Максимум был зафиксирован 5 февраля – и составлял 1297 случаев. Возможно, пик заболеваемости уже пройден – все решится в ближайшие дни. Всего за время пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 75 504 человека.

Госпитализация за сутки потребовалась 63 рязанцам.

Поправился за сутки в регионе 310 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 59 870 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили шесть фамилий. На фоне рекордного роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2908 человек.