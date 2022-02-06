Последние новости по Елене Логуновой: рязанцев заверили, что уголовное дело нигде не потеряется.

Последние новости по Елене Логуновой на 6 февраля 2022 года: представитель семьи Елены Логуновой адвокат Максим Калинов в очередной раз заверил, что уголовное дело нигде не потеряется.

«Много поступает обращений, звонков из СМИ по поводу Елены Логуновой. Однозначно нужно понять, что дело нигде не потеряется. Конечно, до бесконечности оно продолжаться не может, - рассказывает Максим Калинов. - Данное расследование сопряжено с разного рода негативной информацией, которая поступает в адрес мамы Елены Логуновой - Наталии Кошелевой. Конечно, эта информация недостоверная. Пусть это остается на совести тех людей, которые ее распространяют. Наталья очень переживает, как любая мать...»

Ранее адвокат Максим Калинов заявил, что мог бы раскрыть это дело. Представитель семьи потерпевших обмолвился, что с «одним моментом» в деле Елены Логуновой надо больше поработать (читать подробнее).

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