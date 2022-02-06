Мэрия предостерегла рязанцев от беспорядочного кормления белок. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чиновники городской администрации предостерегли рязанцев от беспорядочного кормления белок в ЦКПиО.

«Это большой парк в центре Рязани, место притягательное. Водоем, пространство для прогулок и отдыха... В ЦПКиО много дружелюбных белок. Они дают кормить себя с руки. Чтобы белки не болели, нужно угощать их правильно! Важно, чтобы все продукты были несолеными и не содержали сахара», - предупредили в мэрии.

Отметим, что белки являются переносчиками бешенства, но власти не предупреждают рязанцев об опасности. По данным регионального Роспотребнадзора по состоянию на апрель 2021 года, больше всего проблем людям доставляют бешеные собаки – 64% от общего количества животных, и 25% - лисы, ежики, белки, енотовидные собаки и другие (читать подробнее).

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