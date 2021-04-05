Белки, ежики, собаки: от контакта с бешеными животными пострадали более 400 рязанцев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За последние два месяца в Рязанской области зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных случаев бешенства животных – четыре собаки и две кошки, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего за это время от укусов, оцарапывания и ослюнения, полученных от животных за два месяца 2021 года пострадали 436 человек, из них 74 детей и подростков. Больше всего проблем людям доставляют бешеные собаки – 64% от общего количества животных, и 25% - лисы, ежики, белки, енотовидные собаки и другие.

Напомним, бешенство на 100% смертельное заболевание, которое можно предупредить только своевременным и в полном объеме проведенным курсом иммунизации.

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