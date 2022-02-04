Мэрия ищет желающих взять в аренду участки земли в Дягилеве под строительство

Власти Рязани начали принимать заявления от желающих взять в аренду участки земли на улице Базарной в поселке Дягилево (недалеко от школы №30). Землю отдают в аренду под индивидуальное жилищное строительство (ИЖЛ). Всего два участка: один – площадью 666 кв. метров, другой – 611 кв. метров.

Принимают заявления до 5 марта 2022 года по адресу: Рязань, улица Введенская, 107.

Чтобы ознакомиться со схемой расположения земельных участков, необходимо обратиться в управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани.

Ранее сообщалось, что мэрия ищет желающих взять в аренду участок земли в Солотче под строительство. Рязанцы могут до 10 февраля подать заявление и получить участок для ИЖС (подробнее).

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