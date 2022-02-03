ФАС опровергла информацию о признании незаконными баннеров с элементами бренда Рязанской области.

Региональное управление антимонопольной службы опровергло появившуюся в сети информацию о том, что ведомство выдало предписание мэрии Рязани демонтировать расположенные на Московском шоссе плакаты с изображениями нового бренда региона.

«В предупреждении, выданном Рязанским УФАС России администрации города Рязани, речь не идет о демонтаже данных плакатов; органу местного самоуправления предложено демонтировать другой рекламный щит, содержащий коммерческую рекламу», - говорится в сообщении.

Свое обращение антимонопольщики проиллюстрировали изображением того уличного щита, который в действительности требуется убрать.

Изображение того рекламного щита, который требуется убрать. Фото: ryazan.fas.gov.ru.

Ранее рязанский активист Александр Самойлов опубликовал в соцсети ответ регионального отделения УФАС, в котором содержалось требование о демонтаже в срок до 4 марта 2022 года «незаконно установленных рекламных конструкций». Рязанец посчитал, что речь идет именно о щитах с изображениями бренда Рязанской области.