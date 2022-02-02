Рекламные щиты с элементами «бренда Рязани» ФАС признал незаконными

ФАС считает рекламные щиты на Московском шоссе напротив пенсионного фонда незаконными.

ФАС считает рекламные щиты на Московском шоссе напротив пенсионного фонда незаконными. Ответ регионального отделения на свое письмо в группе «Рязань» опубликовал пользователь Александр Самойлов.

Исходя из ответа, 31 января антимонопольщики выдали городской администрации предупреждение с требованием прекратить и демонтировать «незаконно установленные рекламные конструкции». Причем сделать это мэрию обязывают до 4 марта 2022 года.

Как сообщалось ранее, с конца января щиты стали использоваться для своего рода презентации региона с использованием бурно обсуждаемой и массово критикуемой визуальной концепции бренда Рязани.