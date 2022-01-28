На Московском шоссе появились баннеры с брендингом от студии Артемия Лебедева

Корпорация развития совместно со студией Артемия Лебедева разработали бренд Рязанской области.

28 января на Московском шоссе в районе ТД «Барс», появились баннеры с брендингом от студии Артемия Лебедева. На стилизованных под акварель изображениях можно рассмотреть Сергея Есенина, памятник Евпатию Коловрату, драмтеатр, десант, рязанский кремль и другие достопримечательности региона.

Изображения снабжены различными слоганами: «Славная история, достойное будущее», «Область широких возможностей», «Объединяя усилия, приближаем результат» и другими.

Напомним, 28 января в 17 часов начнется официальная презентация «большой работы по созданию бренда региона». Об этом накануне сообщил зампред правительства Рязанской области Артем Никитин.

Создатели бренда надеются, что он понравится рязанцам.