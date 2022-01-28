На Московском шоссе появились баннеры с брендингом от студии Артемия Лебедева

Корпорация развития совместно со студией Артемия Лебедева разработали бренд Рязанской области.
28 января на Московском шоссе в районе ТД «Барс», появились баннеры с брендингом от студии Артемия Лебедева. На стилизованных под акварель изображениях можно рассмотреть Сергея Есенина, памятник Евпатию Коловрату, драмтеатр, десант, рязанский кремль и другие достопримечательности региона.
Изображения снабжены различными слоганами: «Славная история, достойное будущее», «Область широких возможностей», «Объединяя усилия, приближаем результат» и другими.
Напомним, 28 января в 17 часов начнется официальная презентация «большой работы по созданию бренда региона». Об этом накануне сообщил зампред правительства Рязанской области Артем Никитин.
Создатели бренда надеются, что он понравится рязанцам.
Изображения снабжены различными слоганами.