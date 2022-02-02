Школа в рязанском микрорайоне Семчино появится в 2024 году

Школу в микрорайоне Семчино построят в 2024 году. Об этом в соцсети сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина. Во вторник, 1 февраля, градоначальница встретилась с жителями микрорайона.

Глава администрации рассказала, что проект здания на 1100 мест уже готов. Школа будет состоять из четырех частей – блок начальных классов, административно-хозяйственный, в котором разместят столовую, актовый зал на 650 мест и библиотеку, блок для учеников средних классов и спортивный, с тремя спортзалами. Школу обустроят «под ключ».

Предполагается, что строить учебное заведение будет федеральный концессионер «ПроШкола». До 14 февраля Рязанская область подаст заявку на участие в проекте. Если ее одобрят, договор с концессионером подпишут ориентировочно в июне-июле текущего года. Строительство начнут в 2023 году, сдача объекта запланирована на 2024 год.

Ранее стало известно, что новую школу на 1100 мест в микрорайоне Кальное введут в эксплуатацию до конца 2022 года.