Новую школу в микрорайоне Кальное введут в эксплуатацию в 2022 году. Фото: vk.com/glavarzn.

Новую школу в микрорайоне Кальное планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Об этом сообщила в соцсети глава администрации Рязани Елена Сорокина.

В пятницу, 28 января, Сорокина приехала на стройплощадку. Она отметила хорошие темпы работ на объекте и их соответствие графику. В отстроенном корпусе готовится к запуску отопление, а в ближайшие дни специалисты Водоканала подключат здание к городскому водопроводу. Закупается и все необходимое для внутренней отделки.

«Уже в наличие оборудование для медицинского блока. На очереди – учебное оборудование и компьютеры», - сообщила Сорокина.

Жителей частных домов, расположенных недалеко от будущей школы, больше интересовал вопрос, куда будет уходить вода в случае половодья. Власти заверили людей, что проведут все необходимые работы по водоотведению.

«Проектной документацией предусматривается организация ливневой канализации на территории школы с выпуском в ручей Быстрец. Также в настоящее время прорабатывается вопрос водоотведения с прилегающей территории с увеличением пропускной способности водоотводных труб», - рассказала глава администрации.

В завершение Елена Сорокина пообещала заняться вопросом строительства школы в Семчине.

«На следующей неделе встречусь с инициативной группой. Совместными усилиями будем делать все, чтобы проект по строительству школы в Семчине был реализован», - пообещала Сорокина.