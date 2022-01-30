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Общество30 января 2022 9:18

В Рязани объявили аукционы на уборку города от снега почти на 10 млн рублей

Работы по заявкам заказчика должны выполняться в любое время суток и любые дни
Источник:kp.ru
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Дирекция благоустройства города заключит восемь новых контрактов на уборку Рязани от снега.

Дирекция благоустройства города заключит восемь новых контрактов на уборку Рязани от снега.

Дирекция благоустройства города объявила восемь аукционов на уборку Рязани от снега. Четыре из них – на грейдирование Московского, Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов города на общую сумму более 3,5 млн рублей.

Две закупки по 1,5 млн рублей предполагают уборку от снега и наледи дорог местного значения и площадей, а также вывоз снега с проезжей части и тротуаров. Еще два контракта, и тоже на сумму 1,5 млн рублей каждый, заключат на «оказание услуг по уборке снега с погрузкой и вывозом с остановок общественного транспорта».

Все новые контракты рассчитаны до 28 февраля 2022 года. Работы по заявкам заказчика, исходя из условий, должны вестись круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

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