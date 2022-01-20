Мэр Рязани Сорокина: Прошу принять близко к сердцу наше нежелание работать с халтурщиками

Глава администрации Елена Сорокина проверила, как убирают снег на окраинах Рязани. Фото: vk.com/glavarzn.

19 января глава администрации Елена Сорокина проверила, как убирают снег на окраинах Рязани. Первым пунктом в списке градоначальницы стал поселок Соколовка - из-за многочисленных жалоб местных жителей в соцсетях. Приехав на место, Сорокина, по ее словам, тоже «не постеснялась в выражениях».

«На 1-й Механизаторов все в снегу. Расчищать – прямая обязанность подрядчика, с которой он абсолютно не справился. Расторгли с ним контракт. С завтрашнего дня начнет работать новый подрядчик», - возмутилась градоначальница.

Досталось и магазину «Пятерочка» - на прилегающей территории к супермаркету снежная каша и не почищена парковка.

«Магазин ОБЯЗАН чистить снег на расстоянии 15 метров по Правилам благоустройства города. То же самое касается его парковки. Можно долго ругаться и вести переговоры, но «бить рублем» эффективнее. Штрафуем», - заявила глава администрации.

В соседнем поселке Карцево въезд перекрыли стоящие фуры и сужена дорога. Подрядчик по уборке был тот же, что и в Соколовке. Новому поставили задачу - провести качественное грейдирование на ширину дороги и сделать разъездные карманы для транспорта. Проблему с грузовиками будет решать ГИБДД.

В поселке Никуличи убрали снег с улиц Рязанской, Пронской и Никуличинской. Но требуется грейдировать улицы Хлебную и Нагорную, а также расчистить выезд с улицы Рязанской.

Единственный поселок, который в целом не вызвал нареканий со стороны главы администрации, - Мервино. Дороги и остановки общественного транспорта были почищены хорошо.

«Подрядчиков, работающих в других поселках, прошу принять близко к сердцу наше нежелание работать с халтурщиками и делать выводы», - подытожила Сорокина.