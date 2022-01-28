В январе пересадочным тарифом в Рязани воспользовались только 367 человек. Фото:admrzn.ru.

С 1 января пересадочным тарифом в Рязани воспользовались лишь 367 человек. Об этом сообщает телерадиокомпания «Ока».

Журналисты провели опрос среди пассажиров и выяснили причины непопулярности нововведения. По мнению рязанцев, бесполезность тарифа в том, что им можно пользоваться только в муниципальном транспорте, а большинство людей предпочитает утром добираться до работы на маршрутках, так как они ходят чаще.

«Если необходимо делать пересадку, то люди, которые утром торопятся на работу, предпочитают сэкономить время, а не деньги», - говорится в сообщении.

Для некоторых респондентов новый тариф оказался и вовсе неактуальным. Журналисты привели пример школьников и пенсионеров. Эти категории пользуются льготными картами «Умка», поэтому им не требуется пересадочная скидка. Большинство же рязанцев просто не знают о нововведении.

«Вот и получается, что новая система хороша пока только на словах, и работает скорее, как своеобразная реклама городского проездного», - резюмировали журналисты.

Пересадочный тариф действует в Рязани с 2022 года – в течение часа после первой поездки билет на вторую стоит в два раза дешевле. Нововведение работает пока только по карте «Умка».