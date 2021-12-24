С 1 января 2022 года в Рязани будет действовать пересадочный тариф, но только по карте «Умка»

С 1 января 2022 года в Рязани будет действовать пересадочный тариф на общественном транспорте МУП УРТ. Об этом во время прямого эфира сообщил начальник управления транспорта администрации Рязани Вениамин Синяков.

По словам чиновника, рязанцы, которые пользуются транспортом от муниципального предприятия – автобусы и троллейбусы - в течение часа после оплаты первой поездки будут платить 50% от стоимости тарифа за вторую поездку.

«То есть, если кто-то едет транспортом УРТ, то при пересадке будет платить 50%. Я думаю, это очень актуально для тех, кто ездит с пересадками, - подчеркнул Синяков, и добавил, что пересадочный тариф технически пока возможен только по карте «Умка».

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