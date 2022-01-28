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Здоровье28 января 2022 5:43

Рязанская область получит вакцину для подростков «Спутник M»

Вопросы вакцинации обсуждались на заседании федерального оперштаба с участием региональных министров
Источник:kp.ru
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Рязанская область ожидает поставку вакцины против коронавирусной инфекции для подростков «Спутник M». Об этом 27 января после участия в заседании оперштаба при Правительстве РФ сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

Прилуцкий отметил, что для рязанцев на сегодняшний день доступны четыре вида вакцин, а именно «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Резкий прирост заболеваемости COVID-19 в Рязанской области наблюдается с 13 января. Ежесуточно регистрируется больше новых случаев, чем когда-либо с начала пандемии. 27 января зафиксирован новый максимум – 371 случай коронавируса.

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