27 января в Рязанской области выявили 371 случай коронавируса

В четверг, 27 января, в Рязанской области выявлен 371 новый случай COVID-19. Это абсолютный максимум суточного прироста за два года пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован днем ранее – 26 января – и составлял 342 случая. Всего за время пандемии в Рязанской области заболевание подтвердилось у 65 273 человек.

Госпитализировали за сутки 60 человек.

Поправились за сутки в регионе 10 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 58 332 рязанца.

Летальный список за сутки пополнили семь фамилий. На фоне роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2836 человек.