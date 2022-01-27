На пешеходном переходе на Первомайском проспекте иномарка сбила 9-летнюю девочку

Утром 27 января Первомайском проспекте вновь сбили человека. На этот раз под колеса иномарки попала девятилетняя девочка, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Все произошло напротив Дома общественных организаций (Дом офицеров).

По предварительным данным, 36-летний рязанец за рулем автомобиля Renault Sandero сбил девятилетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия ребенка доставили в медицинское учреждение.

В середине декабря 2021 года именно на этом же участке автомобиль «Жигули» седьмой модели сбил 20-летнюю курсантку Академии ФСИН. Как позже выяснилось, водитель был пьян (читать подробнее).

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