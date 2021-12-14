Пьяный рязанец сбил на Первомайском проспекте курсантку Академии ФСИН

Днем 14 декабря на Первомайском проспекте автомобиль «Жигули» седьмой модели сбил 20-летнюю курсантку Академии ФСИН. Все произошло на перекрестке с улицей Пожалостина.

Как сообщили в УГИБДД России по Рязанской области, за рулем отечественного автомобиля находился 48-летний пьяный рязанец.

В результате дорожного происшествия, по данным Ya62, врачи ОКБ диагностировали у девушки черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лба, а также закрытый перелом бедренной кости и тупую травму живота.

В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку.

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