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Общество26 января 2022 13:25

Из-за прорыва водопровода без холодной воды остались несколько улиц в центре Рязани

Восстановить водоснабжение коммунальщики планируют к полуночи
Источник:kp.ru
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В Рязани из-за прорыва водопровода несколько улиц в центре Рязани остались без холодной воды. Информацию об аварии сообщил городской Водоканал. В несчастливом списке оказались несколько жилых домов и детский сад.

Так, с 13.00 отсутствует холодная вода по следующим адресам:

- улица Затинная, дома 64-68 и 72-76;

- улица Рыбацкая, дома 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10/5, 11, 13.

Также без воды остался детский сад №66 и ЦТП на улице Затинной, дом 64.

По данным адресам водоснабжение планируется возобновить к полуночи 27 января.

Кроме этого, до 17.00 будет отсутствовать вода в домах №№13 и 15 по улице Гагарина в поселке Соколовка, а до 18.00 – по двум адресам в Горроще: улица Гоголя, дом 52 корпус 1 и улица Черновицкая, дом 20 корпус 2.