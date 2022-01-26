Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 января 2022 8:23

Гараж на улице Костычева, в котором обнаружили тела молодых людей, сдавался в аренду

Трагический инцидент произошел в кооперативе «Птицевод»
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Гараж в гаражном кооперативе «Птицевод» в Рязани на улице Костычева, где 25 января обнаружили бездыханные тела 17-летней девушки и 23-летнего парня, сдавался в аренду. Об этом «КП-Рязань» стало известно из собственных источников.

Молодых люди, находились в салоне автомобиля – предположительно они отравились ядовитыми выхлопами. В момент, когда тела забирали из гаражного бокса, рядом находились несколько молодых ребят – по всей видимости, друзья погибшего.

По данному факту Московский МСО города Рязань СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку.