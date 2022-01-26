В гараже на улице Костычева обнаружили трупы 17-летней девушки и 23-летнего парня

На улице Костычева в Рязани обнаружили трупы молодых людей – 17-летней девушки и 23-летнего парня, сообщает Я62 со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Обнаружили погибших днем 25 января. Их тела находились в автомобиле в гараже.

Отметим, что подобные случаи гибели нередки. Например, в 2017 году в гараже на улице Полевой в Соколовке обнаружили сразу три трупа – погибли хозяин гаража и два его приятеля. Причина смерти – отравление угарным газом.

Что касается погибших на улице Костычева, то следователям Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области также предстоит установить точную причину смерти молодых людей и все обстоятельства случившегося.

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