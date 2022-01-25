Рязанским дворникам купили нормальные лопаты только после вмешательства губернатора

После общения губернатора Рязанской области Николая Любимова с дворником Алексеем Горошкины в Дирекцию благоустройства Рязани привезли «человеческие лопаты». Об этом пишет издательство «Пресса».

Напомним, что 24 января во время телефонного звонка главы региона дворник посетовал, что приходится работать инвентарем, который рассыпается буквально после одного-двух дней. Это нонсенс губернатор озвучил на заседании правительства 25 января, констатировав:

- Неужели, Елена Борисовна (обращение к главе администрации Рязани Сорокиной – Ред.) нельзя обеспечить сотрудников качественным инвентарем?

25 января в Дирекцию моментально привезли хороший инструмент.

Зачем нужна громадная армия чиновников, если они без вмешательства губернатора даже не могут купить дворникам нормальные лопаты, не понятно.