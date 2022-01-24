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Общество24 января 2022 17:17

Губернатор Любимов за советом по расчистке Рязани от снега обратился к дворнику Горошкину

С человеком, который уже более 10 лет убирает город, глава региона пообщался 24 января
Источник:kp.ru
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Фото: Правительство Рязанской области.

Фото: Правительство Рязанской области.

Вечером в понедельник, 24 января, губернатор Рязанской области Николай Любимов выложил в социальных сетях новый пост, касающийся уборки снега в областном центре.

Глава региона сообщил, что посмотрел, как убирают город от снега.

- Если центр расчищен, то этого нельзя сказать о Дашково-Песочне – во дворах и на тротуарах по-прежнему много снега, - констатировал Николай Викторович. - Ответы чиновников я уже слышал, поэтому решил посоветоваться с тем, кто каждый день выходит на уборку. Дворник Алексей Михайлович Горошкин работает в Дирекции благоустройства более десяти лет. Многие рязанцы – особенно те, кто живут у железнодорожного вокзала – знают его в лицо.

Глава региона позвонил Алексею Михайловичу, чтобы спросить его совета.

- В Железнодорожном районе всего 13 человек дворников. Как мы можем все убрать? - констатировал Алексей Горошкин. – А остановок за нами закреплено 60 плюс еще пешеходных переходов сколько. Техники не хватает – техники бы нам. Еще одна проблема - некачественные лопаты. Они держатся день-два. А чуть посильнее на нее нажмешь, и она развалилась.

Николай Любимов пообещал разобраться с озвученными Алексеем Михайловичем вопросами и передать «привет» чиновникам на заседании правительства 25 января от дворников и жителей.